Tyler Posey scrive il sequel di Teen Wolf

tyler posey protagonista di un nuovo progetto legato a teen wolf. Tra gli appassionati di Teen Wolf si riaccende l’interesse per il franchise, grazie a una novità che coinvolge direttamente uno dei volti più noti della serie. Tyler Posey, interprete iconico di Scott McCall, ha deciso di assumere un ruolo attivo nella creazione del futuro del marchio, annunciando di aver scritto in prima persona il sequel di Teen Wolf: The Movie. Questo film, disponibile su Paramount+ dal 2023, ha lasciato aperta la possibilità di ulteriori sviluppi. lo sviluppo del sequel e le motivazioni alla base della scelta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tyler Posey scrive il sequel di Teen Wolf

In questa notizia si parla di: tyler - posey

Tyler Posey conferma il secondo film di Teen Wolf

Teen Wolf reunion: Tyler Posey e Dylan O’Brien si incontrano dopo 8 anni

Tyler Posey e Dylan O’Brien insieme in una nuova foto scattata ad una proiezione speciale di Twinless. - X Vai su X

Obbligo o verità: l'idea di Tyler Posey per il sequel meta mai realizzato; Teen Wolf, Tyler Posey avrebbe già qualche idea per i prossimi film; Tyler Posey ha deciso di scrivere da solo il sequel del film di Teen Wolf.

Teen Wolf, Tyler Posey ha completato la sceneggiatura di un nuovo film sequel - Tyler Posey non ha ancora finito con Scott McCall: ha scritto la sceneggiatura di un altro sequel di Teen Wolf, ha in mente diverse idee e ha chiesto ai fan di far sentire la propria voce. Scrive comingsoon.it