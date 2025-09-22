2025-09-22 16:50:00 Flash news da Tuttosport: Il commento di Agnelli. “Ribadisco oggi il profondo rispetto per le Autorità competenti chiamate a valutare il mio operato, nella piena consapevolezza che le inchieste sportive e penali costituiscono sul piano personale, un capitolo molto gravoso, ma anche un utile spunto di analisi per il futuro”, sottolinea l’ex presidente della Juventus. “La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa, priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Decisione sofferta ma giusta. Amore per la Juve resta immutato”