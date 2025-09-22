Tutto pronto per la decima edizione di Soundscreen Festival

Soundscreen film festival, tra i primi festival cinematografici europei interamente dedicati al rapporto tra immagini in movimento e musica, compie dieci anni. A Ravenna tutto è pronto: dal 22 al 28 settembre, presso il Cinema Mariani, un'intera settimana verrà dedicata a eventi e proiezioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Opening night della decima edizione di Soundscreen Festival - La decima edizione di Soundscreen Festival si aprirà con la proiezione de "Le Iene" di Quentin Tarantino e l'omaggio a Michael Madsen ... Lo riporta ravennaedintorni.it

