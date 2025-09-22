TUTTO A POSTO | SU RAI1 UNA COMMEDIA TRA CAST INUSUALE E IMPROBABILI AMICIZIE

Giorgio Romano dirige “ Tutto a Posto ”, film tv della collana “ Purché finisca bene ” prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, in onda lunedì 22 settembre in prima serata su Rai1. Cosa hanno in comune Francesco Gallo, professore calabrese non vedente, chiuso in sé stesso e con poca fiducia nel genere umano, e Salvatore, detto Sasà, ventenne scapestrato che vive alla giornata, approfittando di tutto e tutti per ottenere ciò che gli serve? Apparentemente nulla, ma a volte c’è il destino a fare la sua parte. I due, infatti, si incontrano casualmente davanti al Museo archeologico di Reggio Calabria: con la scusa di aiutarlo a portare la spesa, Sasà si infila di nascosto nell’abitazione del professore, convinto di poterci restare, approfittando della cecità del padrone di casa. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TUTTO A POSTO: SU RAI1 UNA COMMEDIA TRA CAST INUSUALE E IMPROBABILI AMICIZIE

In questa notizia si parla di: tutto - posto

ChatGpt ora può fare “tutto” al posto nostro: come funziona e come usare al meglio Agent

Anticipazioni un posto al sole: tutto sulle puntate in arrivo

Ora ChatGpt può fare “tutto” al posto nostro: come funziona e come usare ‘Agent’

Tutto è successo nel centro del paese: sul posto il personale del 118 e gli agenti della polizia stradale. Comunità sotto choc - facebook.com Vai su Facebook

"Tutto a posto", il film per la Tv girato a Reggio con il sostegno della Calabria Film Commission, domani sera in prima serata su Rai 1. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X

Tutto a posto, la commedia sentimentale con Michele Di Mauro stasera su Rai 1; Tutto a posto, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast; Purché finisca bene - Tutto a posto stasera 22 settembre: storia di incontri inattesi e rinascita tra commedia e emozioni.

Il film affronta con leggerezza e profondità i temi della solitudine, dell’ascolto e della capacità di aprirsi agli altri e di amare - Stasera, lunedì 22 settembre 2025, in prima serata su Rai 1 va in onda la commedia sentimentale Tutto a posto: ecco la trama, il cast e il trailer. Come scrive gazzetta.it

Trama e cast di “Tutto a posto”, il nuovo film della collana “Purché finisca bene” - Lunedì 22 settembre arriva in prima serata su Rai1 “ Tutto a posto ”, il nuovo film tv della collana “ Purché finisca bene ”, diretto da Giorgio Romano, autore del soggetto del film insieme a Maurizio ... Si legge su sorrisi.com