Tutto a Posto stasera su Rai 1 | trama e cast della commedia romantica del ciclo ‘Purché finisca bene'

Un professore colto e misantropo e un ragazzo di strada si incontrano per caso: tra equivoci, risate e riflessioni, nasce un'amicizia insolita che parla di amore e seconde possibilità. Stasera, lunedì 22 settembre, in prima serata su Rai 1, va in onda Tutto a Posto, film tv del ciclo Purché finisca bene, diretto da Giorgio Romano e prodotto da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction. Una storia che racconta come persone molto diverse possano incontrarsi, conoscersi e riscoprire insieme la capacità di amare. Trama del film Tutto a posto A Reggio Calabria, Francesco, un professore di mezza età rimasto cieco, vive isolato e con atteggiamento sprezzante dopo che la moglie lo ha lasciato e la figlia Maria è partita per Londra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

