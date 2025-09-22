Tutto a posto purchè finisca bene

Ci ha messo quasi un anno ad arrivare sul piccolo schermo, ma alla fine ce l’ha fatta. Il secondo film tv della settima stagione del ciclo Purchè Finisca Bene (il primo fu Questione di Stoffa ) si intitolata Tutto a Posto e va in onda questa sera alle 21.30 circa su Rai 1. È la storia di un’improbabile amicizia e di come persone molto diverse tra loro possano imparare a volersi bene. I protagonisti principali sono Michele Di Mauro, che il pubblico ha visto di recente nei ruoli di Tassone ne I Delitti del BarLume e di Vittorio in Call my Agent, e il giovane Michele Eburnea. Trama e cast di Tutto a posto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

