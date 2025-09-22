Tutti in sciopero per Gaza | anche gli studenti delle scuole superiori hanno aderito alla protesta
ANCONA – Fuori dalle classi per protestare contro le condizioni in cui sono costretti a vivere i cittadini di Gaza. Anche molti studenti delle scuole superiori di Ancona hanno aderito allo sciopero generale organizzato dai sindacati di base per oggi, lunedì 22 settembre. Pur non essendo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
