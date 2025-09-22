Tutti i perché del ko granata | Una partenza assurda

Assurda. Una sconfitta assurda. E’ questo il termine ripetuto più volte dall’esperto difensore Edoardo Vona nel commentare lo 0-4 col Campobasso: "Siamo partiti fortissimo, è stato l’inizio di gara più importante che abbiamo fatto, e nonostante questo stare sotto 2-0 dopo 9’ è qualcosa di assurdo, che dobbiamo analizzare. E’ inconcepibile come abbiamo preso gol. Il primo su fallo laterale ospite, il secondo su calcio d’angolo nostro, e dopo pochi minuti trovarsi in svantaggio contro una squadra così importante diventa complicato. E tutto questo è assurdo. Quindi dobbiamo analizzare gli errori fatti, perché perdere una partita nonostante il giusto atteggiamento, che ci ha portato ad avere occasioni per segnare dopo 1’, vuol dire che qualcosa non torna". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

