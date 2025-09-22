Tutti a scuola salta Vita in Diretta

La scuola è da poco iniziata e, come ogni anno, la Rai celebra l’apertura del nuovo anno scolastico con  Tutti a Scuola, la cerimonia curata da Rai Cultura, in onda oggi, lunedì 22 settembre, alle 16.30 su Rai1. Alla guida dell’inaugurazione, per il secondo anno consecutivo, ci sarà Eleonora Daniele, in diretta dall’ Istituto Comprensivo Rossini di Napoli. Giunto alla venticinquesima edizione, vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario istituzionale e quest’anno prevede un itinerario articolato che toccherà anche l’ Ospedale pediatrico Pausilipon e il carcere minorile di Nisida, per dimostrare che davvero “la scuola è ovunque”, anche nei contesti più complessi e delicati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

