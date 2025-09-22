Tutte le tappe del processo a Grillo Jr
Oggi - 22 settembre - il collegio del tribunale di Tempio Pausania torna in aula per deliberare sul caso di violenza sessuale che ha coinvolto, tra gli altri, il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Ciro Grillo. 6 agosto 2019. Una modella milanese di origine scandinava, poco più che maggiorenne, presenta denuncia ai carabinieri della compagnia Duomo di Milano sostenendo di aver subito violenza la notte del 16 luglio nella villa di Porto Cervo, in Costa Smeralda, di proprietà di Beppe Grillo. Gli indagati per violenza sessuale in concorso sono quattro: Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, che invece sostengono si sia trattato di un rapporto di gruppo consenziente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
