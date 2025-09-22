Turkish Airlines lancia in Sud Europa la campagna Early Bird | voli A R da 119 euro

Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo, ha lanciato la campagna “Early Bird” per i passeggeri in partenza dall’Europa meridionale. L’offerta, valida fino al 26 settembre 2025, consente di prenotare voli di andata e ritorno a tariffe speciali per viaggi compresi tra il 1° novembre 2025 e il 15 marzo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

