Turista 21enne investita a piazza Trieste e Trento | Mi sono vista morta Non tornerò più a Napoli

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La studentessa lombarda 21enne ferita dopo essere stata investita in piazza Trieste e Trento. Gamba fratturata, sarà operata a Milano: "Qui avrei aspettato troppo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: turista - 21enne

Folle e agghiacciante pestaggio a Sanremo, turista 21enne riempito di botte senza motivo: arrestati 3 ragazzi

Como, turista nel mirino sul Lungo Lario: 21enne sorpreso a rovistare nello zaino, cosa aveva preso

Turista 21enne investita a piazza Trieste e Trento: Mi sono vista morta. Non tornerò più a Napoli; Napoli, la turista investita: “Quello scooter mi ha travolto per fuggire dopo uno scippo”; Turista 20enne investita a piazza Trieste e Trento, «l'investitore è fuggito».

turista 21enne investita piazzaTurista 21enne investita a piazza Trieste e Trento: “Mi sono vista morta. Non tornerò più a Napoli” - La studentessa lombarda 21enne ferita dopo essere stata investita in piazza Trieste e Trento. Si legge su fanpage.it

turista 21enne investita piazzaNapoli, investita una turista di 20 anni: “Il motociclista è scappato” - Dopo la terribile morte della studentessa Erasmus Saray, uccisa da un Suv guidato da un 18enne al Corso Umberto mentre attraversava sulle ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Turista 21enne Investita Piazza