Turismo – Roma S Spirito in Sassia | Bipm al Wte il 25 26

Roma – L’ Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale (BIPM) sarà protagonista a Roma il prossimo 25 e 26 settembre a Santo Spirito in Sassia con tre eventi promossi insieme alla Fondazione Santagata e al WTE nell’ambito del World Tourism Event – Salone Internazionale del Turismo for World Heritage Sites. Obiettivo degli incontri organizzati dall’associazione BIPM, che oggi riunisce più di 50 Enti responsabili della gestione dei Beni italiani iscritti nella World Heritage List, è quello di promuovere, valorizzare il patrimonio mondiale e condividere riflessioni sulla gestione dello stesso. A moderare entrambi gli incontri saranno Carlo Francini, Coordinatore Scientifico Associazione BIPM e Alessio Re, Segretario Generale della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

