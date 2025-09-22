Turbolenza sul volo Ryanair gente scaraventata a bordo

Un volo Ryanair partito da Vitoria e diretto a Palma di Maiorca è stato colpito da una violenta turbolenza durante la fase di avvicinamento all’aeroporto di Son Sant Joan. A bordo del Boeing c’erano 180 passeggeri che, all’improvviso, si sono ritrovati in balia di correnti d’aria anomale generate dal maltempo che da ore imperversava sulle Baleari. L’episodio ha scatenato momenti di panico, con urla e paura tra i viaggiatori. Leggi anche: Maltempo, la situazione peggiora: evacuata una scuola Leggi anche: Pugnala il fratellino al collo, poi la rivelazione da brividi: “Ecco perché l’ho fatto” Equipaggio ferito durante la turbolenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Turbolenza sul volo Ryanair, gente scaraventata a bordo

