Turbolenza sul volo Ryanair | assistente scaraventato sul soffitto un altro travolto dal carrello
Attimi di paura su un volo Ryanair tra Vitoria e Palma di Maiorca, in Spagna. Durante la fase di avvicinamento all'aeroporto di Son Sant Joan, l'aereo con a bordo 180 passeggeri e il personale di volo, è stato investito da una violenta turbolenza, che ha provocato il ferimento di due assistenti a. 🔗 Leggi su Today.it
Momenti di apprensione a bordo di un volo da Bangkok a Roma Fiumicino, a seguito di una forte turbolenza che ha interessato un velivolo A330 della Ita Airways atterrato poi regolarmente allo scalo internazionale Leonardo Da Vinci - facebook.com Vai su Facebook
Grave turbolenza su volo Ryanair: due assistenti di volo feriti, uno scaraventato sul soffitto della cabina - La forza della turbolenza ha letteralmente sollevato da terra uno degli steward, che è stato proiettato contro il soffitto della cabina ... Riporta fanpage.it
