Turbolenza sul volo Ryanair | assistente scaraventato sul soffitto un altro travolto dal carrello

22 set 2025

Attimi di paura su un volo Ryanair tra Vitoria e Palma di Maiorca, in Spagna. Durante la fase di avvicinamento all'aeroporto di Son Sant Joan, l'aereo con a bordo 180 passeggeri e il personale di volo, è stato investito da una violenta turbolenza, che ha provocato il ferimento di due assistenti a. 🔗 Leggi su Today.it

turbolenza volo ryanair assistenteGrave turbolenza su volo Ryanair: due assistenti di volo feriti, uno scaraventato sul soffitto della cabina - La forza della turbolenza ha letteralmente sollevato da terra uno degli steward, che è stato proiettato contro il soffitto della cabina ... Riporta fanpage.it

Una donna è stata arrestata dopo aver “tentato di aprire un’uscita di sicurezza” in volo. Ryanair: “Tolleranza zero per la cattiva condotta dei passeggeri” - Passeggeri terrorizzati durante il volo Ryanair da Manchester ad Agadir, in Marocco, dello scorso 25 agosto. Secondo ilfattoquotidiano.it

