Turbolenza sul volo Ryanair | assistente scaraventato sul soffitto un altro travolto dal carrello

Attimi di paura su un volo Ryanair tra Vitoria e Palma di Maiorca, in Spagna. Durante la fase di avvicinamento all'aeroporto di Son Sant Joan, l'aereo con a bordo 180 passeggeri e il personale di volo, è stato investito da una violenta turbolenza, che ha provocato il ferimento di due assistenti a. 🔗 Leggi su Today.it