Turbolenza su volo Ryanair con 180 passeggeri | panico a bordo feriti 2 membri dell' equipaggio
Si sono vissuti attimi di vero terrore a bordo di un aereo della compagnia Ryanair diretto verso le Baleari, a causa di una violenta turbolenza che ha provocato il ferimento di due membri dell'equipaggio. Stando a quanto riferito dal The Sun, i fatti si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 21 settembre, poco prima dell'atterraggio del velivolo in servizio lungo la tratta tra Vitoria, città spagnola della comunità autonoma dei Paesi Baschi, e Palma di Maiorca, capoluogo della maggiore delle Isole Baleari. Fino a quel momento il viaggio era proceduto nel migliore dei modi e senza alcun intoppo per i 180 passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo: i problemi ci sono stati nel momento in cui il comandante ha iniziato a effettuare le manovre necessarie per prepararsi all'atterraggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: turbolenza - volo
Violenta turbolenza in volo e passeggeri sbalzati sull’aereo: atterraggio di emergenza e 25 ricoverati
Violenta turbolenza su volo Delta: atterraggio d’emergenza e 25 passeggeri feriti
Violenta turbolenza in volo, passeggeri sbalzati sull’aereo: diversi feriti
Momenti di apprensione a bordo di un volo da Bangkok a Roma Fiumicino, a seguito di una forte turbolenza che ha interessato un velivolo A330 della Ita Airways atterrato poi regolarmente allo scalo internazionale Leonardo Da Vinci - facebook.com Vai su Facebook
Turbolenza sul volo Ryanair con 180 passeggeri a bordo, due assistenti di volo feriti: uno è stato sbalzato contro il soffitto; Turbolenza sul volo Ryanair: assistente scaraventato sul soffitto, un altro travolto dal carrello; Grave turbolenza su volo Ryanair: due assistenti di volo feriti, uno scaraventato sul soffitto della cabina.
Turbolenza sul volo Ryanair con 180 passeggeri a bordo, due assistenti di volo feriti: uno è stato sbalzato contro il soffitto - Tragedia sfiorata durante un volo Ryanair diretto a Palma di Maiorca in Spagna: una turbolenza ha colpito un aereo su cui erano a bordo 180 passeggeri. Scrive msn.com
Ryanair voli turbolenti 180 passeggeri due assistenti di volo feriti durante il viaggio - Turbolenza improvvisa durante il volo RyanairUn volo Ryanair con 180 passeggeri a bordo ha affrontato una turbolenza improvvisa e intensa durante il t ... Segnala assodigitale.it