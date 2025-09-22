Turbolenza su volo Ryanair con 180 passeggeri | panico a bordo feriti 2 membri dell' equipaggio

Si sono vissuti attimi di vero terrore a bordo di un aereo della compagnia Ryanair diretto verso le Baleari, a causa di una violenta turbolenza che ha provocato il ferimento di due membri dell'equipaggio. Stando a quanto riferito dal The Sun, i fatti si sono verificati nella giornata di ieri, domenica 21 settembre, poco prima dell'atterraggio del velivolo in servizio lungo la tratta tra Vitoria, città spagnola della comunità autonoma dei Paesi Baschi, e Palma di Maiorca, capoluogo della maggiore delle Isole Baleari. Fino a quel momento il viaggio era proceduto nel migliore dei modi e senza alcun intoppo per i 180 passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo: i problemi ci sono stati nel momento in cui il comandante ha iniziato a effettuare le manovre necessarie per prepararsi all'atterraggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

