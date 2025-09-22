Tumore gastrico | nuove speranze dai farmaci già usati contro il cancro al polmone
I l tumore gastrico resta una delle principali cause di morte oncologica nel mondo, con oltre 1 milione di casi diagnosticati ogni anno e circa 770.000 decessi secondo i dati Globocan 2020. Una nuova ricerca condotta all’ IRCCS di Candiolo, pubblicato su Cancer Research apre la porta a nuove prospettive di cura per i pazienti in cui i tumori producono in grandi quantità due molecole, chiamate AREG ed EREG che attivano EGFR. Una prospettiva incoraggiante: farmaci già utilizzati contro il tumore al polmone e al colon-retto si sono dimostrati efficaci anche in una percentuale di pazienti affetti da carcinoma gastrico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
