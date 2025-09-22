Tumore alla prostata all’Aou Marche prima diagnosi con Pet-Rm e nuovo tracciante in Italia

Periodicodaily.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' stata eseguita con successo nel Dipartimento di Radiologia dell'Azienda ospedaliero delle Marche la prima PetRm in Italia con nuovo tracciante specifico per il cancro della prostata. Il via libera all'applicazione, descritta come "innovativa e per certi versi rivoluzionaria", è arrivato la settimana scorsa con l'esecuzione delle prime indagini diagnostiche su 3 pazienti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tumore - prostata

Cancro alla prostata: un test delle urine può rilevare il tumore allo stadio iniziale

Tumore della prostata, ecco la rimborsabilità di enzalutamide

Tumore avanzato alla prostata, per la prima volta in Puglia terapia con Pluvicto

tumore prostata all8217aou marcheTumore alla prostata, all'Aou Marche prima diagnosi con Pet-Rm e nuovo tracciante in Italia - L'indagine eseguita in regime ambulatoriale, prossime sedute programmate ogni 15 giorni ... Segnala msn.com

Marche all’avanguardia: prima risonanza per tumore alla prostata con farmaco altamente specifico - Universitaria delle Marche di Ancona è stata eseguita la prima PET/risonanza magnetica in Italia per la diagnosi del cancr ... Secondo youtvrs.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Prostata All8217aou Marche