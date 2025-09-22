Tumore alla prostata all’Aou Marche prima diagnosi con Pet-Rm e nuovo tracciante in Italia
(Adnkronos) – E' stata eseguita con successo nel Dipartimento di Radiologia dell'Azienda ospedaliero delle Marche la prima PetRm in Italia con nuovo tracciante specifico per il cancro della prostata. Il via libera all'applicazione, descritta come "innovativa e per certi versi rivoluzionaria", è arrivato la settimana scorsa con l'esecuzione delle prime indagini diagnostiche su 3 pazienti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
