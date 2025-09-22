Tumore alla mandibola la storia di Alessandra | Sono salva grazie alla prevenzione
Bologna, 22 settembre 2025 – Alessandra Pistoni ha 52 anni, è una sommelier che vive a Cervia: è salva dopo avere combattuto contro a un grave tumore della mandibola. Vuole raccontare la sua storia per ribadire l’importanza fondamentale della prevenzione. Come ha scoperto di avere una neoplasia? “È accaduto nel novembre 2022 mi sono accorta di avere qualcosa che sembrava essere un’afta, in un angolino della bocca. Credevo di avere esagerato con le patatine, di averne mangiate troppe e che la bocca si fosse un po’ irritata, ma non mi sono preoccupata perché a breve sarei andata dal dentista per l’igiene dentale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
