Tudor trova un posto ad Adzic | in questa Juve non può stare fuori

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gol decisivo con l'Inter, i 33 minuti da protagonista con il Verona: dopo le prove in estate, il montenegrino a caccia di una maglia da titolare. E il tecnico ha un piano per lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Il derby d'Italia è della Juve: Inter battuta 4-3; Adzic cambia le gerarchie Juve: è il colpo di mercato che mancava a Tudor.

Juventus: fuori Francisco Conceicao e Vasilije Adzic all'86', e dentro Dusan Vlahovic e Federico Gatti, con i ... Lo riporta calciomercato.com

Juventus, sostituzioni clamorose di Tudor: la partita di Adzic dura 10 minuti. Il tecnico: "Ho chiesto scusa" - Juventus: fuori Francisco Conceicao e Vasilije Adzic all'86', e dentro Dusan Vlahovic e Federico Gatti, con i ... Lo riporta calciomercato.com

