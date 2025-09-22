Tudor inizia a preparare l’Atalanta concessi due giorni di riposo | la Juventus si rivedrà martedì alla Continassa
Dopo il pareggio di Verona e le precedenti fatiche contro Borussia Dortmund e Inter, la Juventus è risultata stanca e affaticata. Tra i più provati da questa settimana piena di fatiche c’è sicuramente Bremer. Il difensore brasiliano, appena rientrato da un infortunio grave al crociato, si è accasciato sul terreno del Bentegodi, facendo preoccupare tutti. Si temeva un nuovo infortunio, scongiurato fortunatamente. Tudor ora infatti, prima di preparare la partita di sabato alle 18 contro l’Atalanta, avrebbe deciso di concedere alla Juventus 2 giorni di riposo. I bianconeri si rivedranno alla Continassa solo martedì, per mettere a punto la strategia per affrontare la squadra di Ivan Juric. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
