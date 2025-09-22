Tudor fa i salti di gioia | presto schiererà il nuovo van Dijk | Difesa juventina al sicuro per 15 anni
Tudor fa i salti di gioia: presto schiererà il nuovo van Dijk Difesa juventina al sicuro per 15 anni"> L’allenatore della Juventus potrà presto godersi un giocatore davvero forte e in grado di alzare il livello. La difesa è da sempre stata una delle colonne portanti della Juventus. Storicamente, i bianconeri hanno costruito gran parte dei loro successi su una retroguardia solida e organizzata, capace di limitare gli avversari e fornire sicurezza all’intero reparto. Il motto “primo non prendere gol” è stato incarnato da generazioni di difensori che hanno reso la Juve un punto di riferimento per affidabilità e disciplina tattica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: tudor - salti
Juventus, salti di gioia per Tudor: accordo trovato e colpo da 25 milioni
Dopo le decisioni prese in Verona-Juve e le proteste di Tudor, arriva la bocciatura dell’Aia - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno, le prime pagine sportive di oggi #20settembre: "I maestri ti guardano"; "Difende Tudor"; "Scudo Igor stile Lippi" - X Vai su X
Miriam Sylla e l’ironia su Salvini: “Chissà che salti di gioia per i nostri successi…” VIDEO; Tudor fa i salti di gioia: presto schiererà il nuovo van Dijk | Difesa juventina al sicuro per 15 anni; 40 milioni in arrivo: salti di gioia per la Juventus, c’è la firma.
Il cane fa i salti di gioia quando la proprietaria torna a casa col gelato - Nel video si vede la sua cucciola di Pitbull che si precipita a tutta velocità alla porta per ... Lo riporta video.corriere.it
Torrette fa i salti di gioia: "Con quei blocchi stradali c’è chi ha speso una vita" - Alcuni decenni dalle dure proteste contro il traffico pesante in via Conca, per un quartiere di Torrette stretto nella morsa del traffico e che, oggi come allora, ... Da ilrestodelcarlino.it