Tudor attacca il Napoli e la Lega ma la reazione di Conte è netta | cosa è successo

La Juventus ha fatto il primo passo falso della stagione, ma non senza polemiche. Quest’ultime, a causa di un’accusa arrivata proprio da Torino, hanno riguardato da molto vicino anche il Napoli. Sono giorni caldi quelli che precedono la sfida tra Napoli e Pisa. Per il club azzurro, dopo tre giornate, sta per presentarsi la possibilità di raggiungere la vetta solitaria. A facilitare il tutto, ci ha pensato la Juventus di Igor Tudor che non è andata oltre il pareggio per 1-1 sul campo dell’ Hellas Verona. Tutto ciò, infatti, regala un importantissimo “set point” ai partenopei che non potranno sbagliare al Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

