Tudor alla ricerca di equilibrio | otto gol in tre partite la difesa della Juve fa acqua I tre motivi e cosa serve da qui in avanti | il punto

Tudor alla ricerca di equilibrio in difesa, l’analisi della Gazzetta: non è solo stanchezza, i bianconeri arrivano sempre in ritardo sul tiratore. Un campanello d’allarme è suonato forte e chiaro. Anzi, otto. Tante sono le reti incassate dalla Juve nelle ultime tre, delicate partite contro Inter, Borussia Dortmund e Hellas Verona. Un dato preoccupante, che stona con l’ottimo avvio di stagione e che ha fatto svanire quella sensazione di solidità difensiva che sembrava essere il nuovo marchio di fabbrica della squadra. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il problema non è superficiale, ma va ricercato in un dettaglio tattico tanto piccolo quanto decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

