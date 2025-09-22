Tudor alla ricerca di equilibrio | otto gol in tre partite la difesa della Juve fa acqua I tre motivi e cosa serve da qui in avanti | il punto

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor alla ricerca di equilibrio in difesa, l’analisi della Gazzetta: non è solo stanchezza, i bianconeri arrivano sempre in ritardo sul tiratore. Un campanello d’allarme è suonato forte e chiaro. Anzi, otto. Tante sono le reti incassate dalla  Juve  nelle ultime tre, delicate partite contro  Inter,  Borussia Dortmund  e  Hellas Verona. Un dato preoccupante, che stona con l’ottimo avvio di stagione e che ha fatto svanire quella sensazione di solidità difensiva che sembrava essere il nuovo marchio di fabbrica della squadra. Come analizzato da  La Gazzetta dello Sport, il problema non è superficiale, ma va ricercato in un dettaglio tattico tanto piccolo quanto decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor alla ricerca di equilibrio otto gol in tre partite la difesa della juve fa acqua i tre motivi e cosa serve da qui in avanti il punto

© Juventusnews24.com - Tudor alla ricerca di equilibrio: otto gol in tre partite, la difesa della Juve fa acqua. I tre motivi e cosa serve da qui in avanti: il punto

In questa notizia si parla di: tudor - ricerca

Juventus e Milan, parola alla difesa: Tudor cerca equilibrio, Allegri l’ha già trovato; Juve-Dortmund 4-4, 5 verità: Vlahovic impensabile, Tudor trovi equilibrio; Bravo Tudor, ma alla pazza Juventus ora serve equilibrio, e un giocatore che non c'è.

tudor ricerca equilibrio ottoBravo Tudor, ma alla pazza Juventus ora serve equilibrio, e un giocatore che non c'è - 3 con l'Inter: gruppo solido, ma mancano equilibrio e un giocatore ... Secondo msn.com

Lotito: "Tutta la verità su Tudor, voleva cambiare otto giocatori!" - Claudio Lotito prova a fare chiarezza e spiega le dimissioni del tecnico ... Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tudor Ricerca Equilibrio Otto