Tudor alla ricerca di equilibrio | otto gol in tre partite la difesa della Juve fa acqua I tre motivi e cosa serve da qui in avanti | il punto
Tudor alla ricerca di equilibrio in difesa, l’analisi della Gazzetta: non è solo stanchezza, i bianconeri arrivano sempre in ritardo sul tiratore. Un campanello d’allarme è suonato forte e chiaro. Anzi, otto. Tante sono le reti incassate dalla Juve nelle ultime tre, delicate partite contro Inter, Borussia Dortmund e Hellas Verona. Un dato preoccupante, che stona con l’ottimo avvio di stagione e che ha fatto svanire quella sensazione di solidità difensiva che sembrava essere il nuovo marchio di fabbrica della squadra. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, il problema non è superficiale, ma va ricercato in un dettaglio tattico tanto piccolo quanto decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - ricerca
Juve e Inter alla prova verità. E' una delle partite che lo scorso anno è costata lo scudetto ai nerazzurri. Intanto Tudor e Chivu sono ancora alla ricerca dell’assetto giusto, ma la sfida pesa già molto - di Marco Gaetani - X Vai su X
Incarnazione dell'incessante ricerca di performance meccaniche d’eccezione da parte di TUDOR nelle competizioni automobilistiche, il nuovo Black Bay Chrono “Carbon 25” presenta una cassa ridisegnata, realizzata interamente in fibra di carbonio – inclus - facebook.com Vai su Facebook
Juventus e Milan, parola alla difesa: Tudor cerca equilibrio, Allegri l’ha già trovato; Juve-Dortmund 4-4, 5 verità: Vlahovic impensabile, Tudor trovi equilibrio; Bravo Tudor, ma alla pazza Juventus ora serve equilibrio, e un giocatore che non c'è.
Bravo Tudor, ma alla pazza Juventus ora serve equilibrio, e un giocatore che non c'è - 3 con l'Inter: gruppo solido, ma mancano equilibrio e un giocatore ... Secondo msn.com
Lotito: "Tutta la verità su Tudor, voleva cambiare otto giocatori!" - Claudio Lotito prova a fare chiarezza e spiega le dimissioni del tecnico ... Lo riporta corrieredellosport.it