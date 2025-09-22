2025-09-22 09:51:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Vittoria sul Sassuolo e Inter che risale la china. L’inizio non è stato dei più facili per la squadra neroazzurra con due successi e due sconfitte. Ma del resto la realtà milanese ha cambiato non solo allenatore, ma anche pelle, puntando in panchina sulla freschezza di Christian Chivu e in attacco su Francesco Pio Esposito. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, afferma: “ Siamo molto contenti di aver lanciato due espressioni del nostro settore giovanile, un allenatore come Chivu e un giovane come Esposito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Contenti di aver lanciato Chivu ed Esposito. Si dice che i grandi club…”