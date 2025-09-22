Trump vieta a giornalisti del Pentagono di riportare notizie non autorizzate da governo Hegseth | Per sicurezza nazionale la stampa | Incostituzionale

Ilgiornaleditalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per contrastare "le fughe di notizie" e assicurare "sicurezza nazionale", il Dipartimento della Guerra vieta agli organi di stampa la divulgazione di notizie senza via libera, incluse quelle non classificate. Hegseth rivendica: "Non è la stampa a gestire il Pentagono, lo fa il popolo" "Non è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Trump vieta a giornalisti del Pentagono di "riportare notizie non autorizzate da governo", Hegseth: "Per sicurezza nazionale", la stampa: "Incostituzionale"

