Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Mesagne, inseguimento per le vie del centro: bloccato dalla Polizia con un chilo di eroina nello scooter virgilio.it
Scontri e proteste del 22 settembre, condanna unanime della politica, Meloni: “Violenze che nulla hanno a che ... virgilio.it
Temptation Island e poi… e poi…, l’epilogo: Sonia Barrile e Simone Margagliotti rivelano il sesso del bebè virgilio.it
Ricerca lavoro: questa settimana il commercio traina le offerte nel Brindisino virgilio.it
Milan-Lecce, Allegri va a caccia di un'altra finale: il pronostico virgilio.it
L'Italia si ferma per Gaza. A Milano scontri in stazione, 60 feriti tra le forze dell'ordi... agi.it
143 ore di corsa per 330 chilometri, un ravennate taglia il traguardo dell'ultramaratona di Courmayeur
143 ore passate a correre per 330 km e un dislivello positivo di 24mila metri, il ravennate Erik F... ► ravennatoday.it
Noia nell’era digitale può essere un antidoto alla distrazione digitale
Viviamo in un ecosistema di continua sollecitazione. Notifiche, feed social, email e flussi di cont... ► pantareinews.com
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti Questa sera... ► tpi.it
Verso la nuova Unga, de profundis dell’Onu? La riflessione dell’amb. Castellaneta
Si apre oggi a New York l’appuntamento annuale della Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un eve... ► formiche.net
La nuova stagione di Koru Teatro, formazione teatrale e spettacolo al Sant'Andrea
Pisa, 22 settembre 2025 - Sabato al Teatro Sant'Andrea si è tenuto l’evento di apertura stagione d... ► lanazione.it
“Lavoro X Te Puglia”, patto fra Regione e Arpal: l’offerta sempre più digitale
BARI - La Regione Puglia e Arpal Puglia accelerano la digitalizzazione dei servizi per il lavoro c... ► lecceprima.it
Napoli, riunita la Cabina di regia per i grandi eventi di oggi
Alla presenza del prefetto di Napoli Michele di Bari definite le misure di sicurezza per l’inauguraz... ► 2anews.it
Maltempo a Spigno Monferrato, donna dispersa in un torrente
A Spigno Monferrato i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di una donna tedesca travolta d... ► tg24.sky.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 settembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata... ► superguidatv.it
Inter Sassuolo, Trevisani: “Staccano troppo la testa, Esposito mi ricorda un certo attaccante”
Il giornalista Riccardo Trevisani, ospite a Pressing, ha parlato della vittoria dell’Inter contro i... ► ilprimatonazionale.i
Spoleto. Crolla parte dell’ex rimessaggio ferroviario: nessun ferito, area transennata
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.00, quando la copertura e parte dell... ► laprimapagina.it
Pil, confermata una crescita dello 0,7% nel 2024
Il Pil cresce dello 0,7% nel 2024. La conferma arriva dall’aggiornamento dell’Istat. Quindi buone n... ► lapresse.it
Palazzo Farnese apre il 27 settembre per la "Notte dei 150 anni"
Roma, 22 set. (askanews) - Per le Giornate europee del Patrimonio, sabato 27 settembre, Palazzo Farn... ► quotidiano.net
Autostrada A1: chiusura notturna della stazione Calenzano Sesto Fiorentino
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Firenze: Firenze ... ► firenzepost.it
After the Hunt: ecco il nuovo trailer del film di Luca Guadagnino
Al cinema dal 16 ottobre con Eagle Pictures il nuovo film del regista italiano, presentato al Festiv... ► comingsoon.it
Verona, arrestato pericoloso latitante ricercato in tutta Europa: tradito dalla passione per i cani molossi
Latitante romeno arrestato a Verona per traffico di droga: individuato grazie a un cane molosso e do... ► virgilio.it
Manageritalia, da manager stazione radio e torre faro per Protezione civile di Lugo di Romagna
(Adnkronos) – E’ senza sosta l’attenzione, la solidarietà e l’impegno di Manageritalia Emilia-Romag... ► webmagazine24.it
Chi è il vero proprietario di casa? Serve leggere l’atto di provenienza
Quando si acquista un immobile, la prima preoccupazione riguarda la certezza della titolarità del d... ► quifinanza.it
Il Pinerolese si svela: le dimore storiche aprono le loro porte al pubblico
Un viaggio nel tempo e nell'eleganza. Domenica 28 settembre, le Dimore Storiche del Pinerolese ade... ► torinotoday.it
La prossima sfida tra Meloni e Schlein si avvicina: oltre un milione di italiani al voto
Oltre 1,3 milioni di marchigiani sono chiamati alle urne domenica 28 settembre (ore 7–23) e lunedì... ► today.it
Onu, nodo Palestina all’apertura dell’Assemblea Generale
New York, 20 settembre 2025 – New York si prepara a blindarsi. Domani si apre il dibattito generale... ► ilfaroonline.it
Previsioni meteo Livorno, allerta per pioggia e rischio idrogeologico prorogata fino al pomeriggio di martedì 23 settembre
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha prorogato fino alle ... ► livornotoday.it
Maltempo a Monza, le violente piogge gonfiano il Lambro. Acqua dai soffitti in tribunale
Monza, 22 settembre 2025 - Anche a Monza le forti piogge hanno 'gonfiato' il fiume Lambro, che in m... ► ilgiorno.it
Killer Elite: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
Killer Elite: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, a... ► tpi.it
Angelina Jolie: «Amo il mio Paese, ma oggi non lo riconosco. Qualsiasi cosa che limiti la libertà di espressione è molto pericolosa»
L’attrice ha spiegato: «Sono tempi talmente seri che dobbiamo fare attenzione a non dire le cose con... ► vanityfair.it
La volta buona, le pagelle del 22 settembre: Carmen Russo (10), Clizia nostaglica (7)
La puntata del 22 settembre 2025 di La volta buona è stata dedicata a un tema davvero particolare, ... ► dilei.it
Giuliana De Sio, la dichiarazione sconvolgente: "Ho tentato il suicidio"
C'è stata anche Giuliana De Sio, tra gli ospiti a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 20 ... ► today.it
“Dalia, Voce d’esilio”: un coro di giovani palestinesi sul palco del Teatro Modena
Mercoledì 24 settembre alle ore 18:30 sul palco del Teatro Gustavo Modena, il coro Amwaj (“Onde”),... ► genovatoday.it
Boom di presenze per la Tammurriata di San Matteo: 21 settembre nel segno della musica nostrana a Santa Teresa
Grande partecipazione, domenica sera, per la Tammurriata per San Matteo. “Grazie ai tanti suonator... ► salernotoday.it
Equinozio d’autunno, quando la natura si ferma a metà tra luce e ombra
Nel 2025 l’equinozio d’autunno cade il 22 settembre alle 20:19 (ora italiana). The post Equinozio d... ► lidentita.it
Faticanti si racconta: «Per me la Juventus è casa ed è stata la chiave di tutto. Quest’anno non ci poniamo limiti! Il mio primo gol? È stata un’emozione forte…»
di Redazione JuventusNews24Faticanti, centrocampista della Juventus Next Gen, ha parlato così dopo i... ► juventusnews24.com
Inter, esterni decisivi contro il Sassuolo
Una bella vittoria d’autorità L’Inter supera il Sassuolo per 2-1 nella 4ª giornata di Serie A, cen... ► ilprimatonazionale.i
Elezioni regionali, l'invito dei vescovi calabresi: "Non c’è bene comune senza partecipazione"
“La democrazia è un bene fragile e prezioso, che non si conserva da sola ma chiede di essere vissu... ► reggiotoday.it
Ginnic Life festeggia 30 anni: l'Open Day per scoprire la criosauna usata da Jannik Sinner
La palestra Ginnic Life, punto di riferimento per il fitness nel cuore di Torino, celebra il suo t... ► torinotoday.it
Chiudono i sei figlioletti nel box tra la sporcizia e dormono nel Suv: “Hanno portato il cane e noi no”
I piccoli, tra cui un neonato di due mesi, erano costretti a trascorrere le notti chiusi in un box ... ► fanpage.it
Grande successo per la IV edizione del Roma Storia Festival, al Tempio di Vibia Sabina e Adriano oltre 10mila presenze
(Adnkronos) – Oltre 10mila persone, in presenza, nelle quattro serate del Festival e altrettante co... ► webmagazine24.it
Milan, Leao preoccupa: l’annuncio di Allegri sulle condizioni del portoghese
Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia del nuovo impegno di Coppa Italia: le parole su Leao p... ► sportface.it
Vigile del fuoco ucciso, pena confermata in appello per il buttafuori albanese
Rimini, 22 settembre 2025 – La Corte d’assise d’appello di Bologna non ha cambiato rotta: è stata c... ► ilrestodelcarlino.it
Bolsena accende la notte: Halloween gratis con il Circo Nero Italia
La vigilia di Ognissanti 2025 si accenderà sotto il cielo di Bolsena, sulla sponda viterbese del la... ► sbircialanotizia.it
Silent Hill f semina un nuovo orrore nella campagna giapponese anni ’60
Il brand horror giapponese più celebrato torna con un capitolo che abbandona la nebbia occidentale ... ► sbircialanotizia.it
Firenze, ruba la bici a una donna per sfuggire alla polizia
Firenze, 22 settembre 2025 – Per sfuggire a un controllo antidroga, strattona una passante e le ru... ► lanazione.it
Al Politeama, “Napoli Canta”: omaggio alla canzone classica napoletana
Debutta al Politeama di Napoli, in Via Monte di Dio 80, in scena da venerdì 3 a domenica 5 ottobre... ► napolitoday.it
Plusvalenze Juve, bufera su Agnelli: “Decisione sofferta”
Il caso Plusvalenze si è ufficialmente chiuso: da Andrea Agnelli e non solo, ora scoppia il caos in... ► calciomercato.it
Tre giorni di concerti, forum, convegni e mostre: al via l'edizione 2025 del Mei
Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e... ► ravennatoday.it
Leak su resident evil requiem: dettagli su leon kennedy e la timeline di re9
Il futuro della serie Resident Evil si arricchisce di nuovi dettagli grazie a recenti leak e antici... ► jumptheshark.it
Juventus Women, Girelli 16ª nella classifica del Pallone d’Oro femminile 2025. Svelata anche la posizione dell’ex bianconera Cantore
di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Girelli classificata 16ª al Pallone d’Oro femminile 2025.... ► juventusnews24.com
Immunità Salis, sfida di voti in commissione Juri
Tra poche ore la commissione Juri del Parlamento europeo dovrà pronunciarsi sulla richiesta di revo... ► sbircialanotizia.it
Meloni: dal corteo per Gaza a Milano immagini indegne: tutte le forze politiche condannino
«Indegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti "pro-pal", sedicenti "antifa", sedicenti "pac... ► gazzettadelsud.it
RENOSS, la rete di sportelli unici per favorire la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili
ANEA Srl è una delle Agenzie energetiche locali che aderisce a RENOSS, progetto nato per iniziativ... ► napolitoday.it
Il racconto di un ragazzo derubato al concerto di Shiva e Sfera a Rho Fiera: “È stato un incubo”
Durante l'ultimo concerto di Sfera Ebbasta e Shiva a Rho Fiera un ragazzo di vent'anni ha rubato 19... ► fanpage.it
Teen wolf 2: novità importanti sulla sceneggiatura da tyler posey
Il franchise di Teen Wolf si prepara a un possibile rilancio grazie a nuove iniziative in fase di s... ► jumptheshark.it
Certo che voglio vivere!
Vincenzo Calafiore 22 Settembre 2025 ( Da: Dialoghi! Teatro, anno 1990 ) …. Certo che voglio vive... ► laprimapagina.it
Lo Stato delle Cose riparte con Santoro, Vannacci, Boschi e un’inchiesta su Garlasco
Torna questa sera Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti che dalle 21.20 su Rai 3 dov... ► davidemaggio.it
Giappone, caccia F 15 nei cieli europei: la mossa che cambia la difesa
Non era mai accaduto prima che il Giappone schierasse velivoli della sua Forza di Autodifesa (Jasdf... ► panorama.it
Farmaceutica, bene le riforme ma serve investire dove si genera valore. L’appello di Ely Lilly
C’è un dato che nessuno mette in discussione: negli ultimi mesi l’Italia ha intrapreso una strada c... ► formiche.net
Pesistica: Martina Bomben d'argento alla Coppa del Mediterraneo del Cairo
Marta Bomben vince la medaglia d'argento alla Coppa del Mediterraneo di pesistica. La competizione... ► pordenonetoday.it
Pullman scolastico esce di strada in lombardia: paura, ma nessun ferito
Mattinata movimentata sulla strada provinciale 211 neI territorio di Cergnago, in provincia di Pavi... ► orizzontescuola.it
Tre Bicchieri 2026, i migliori vini della Calabria premiati dal Gambero Rosso
Il brutto anatroccolo ormai è diventato uno splendido cigno che maestoso vola verso nuovi orizzonti.... ► gamberorosso.it
Tempesta d’amore, anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Ana apre gli occhi su Philipp, Helene e Günther “sposi” (per finta)
Al Fürstenhof i conti tornano sempre: una registrazione riemerge, gli sguardi cambiano, e l’amore s... ► sbircialanotizia.it
Chiesta l'immediata bonifica di via Ferrarese: da 15 anni solo promesse
Discarica di via Ferrarese, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ed il coordinatore di AVS... ► napolitoday.it
Sciopero per Gaza, solidarietà ai manifestanti da Psichiatria dell'ospedale di Nocera Inferiore
Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'ospedale di Nocera Inferiore è vicino con il cuor... ► salernotoday.it
Alessandra Favati presenta il suo romanzo nel Settembre Sangiulianese
Pisa, 22 settembre 2025 - Martedì 23 settembre, alle 16.30, la Sala Niccolini di San Giuliano Terme ... ► lanazione.it