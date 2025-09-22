Trump svela il consorzio di miliardari che comprerà TikTok negli Stati Uniti

Donald Trump ha confermato che il consorzio che rileverà TikTok negli Stati Uniti includerà alcuni dei nomi più influenti del settore tecnologico americano. Tra questi Rupert e Lachlan Murdoch, vertici di Fox Corporation, Larry Ellison, fondatore di Oracle, e Michael Dell, a capo dell’omonima azienda informatica. La trattativa, però, non è ancora chiusa e il presidente ha evitato di fornire dettagli sui tempi e sui costi dell’operazione. Trump ha detto che l’intesa su TikTok è a buon punto dopo il colloquio con Xi Jinping. TikTok, controllata dalla cinese ByteDance, rischia lo stop sul mercato statunitense per effetto della legge approvata dal Congresso nel 2024 che vieta la presenza di piattaforme legate a società di Paesi considerati avversari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump svela il consorzio di miliardari che comprerà TikTok negli Stati Uniti

Trump ha detto tra gli acquirenti di TikTok negli Stati Uniti ci saranno i Murdoch, Larry Ellison e Michael Dell - Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che il consorzio che acquisterà TikTok negli Stati Uniti per evitare il suo blocco (“TikTok ban”) includerà alcuni dei miliardari più noti e importanti ... Secondo ilpost.it

Tiktok diventerà americana con Oracle? Cosa ha detto Trump - TikTok negli Stati Uniti cambia volto: accordo con colossi come Oracle e Silver Lake per una nuova società a maggioranza americana che garantirà sicurezza e controllo dati ... Segnala quifinanza.it