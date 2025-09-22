Trump rilancia la teoria sul legame tra paracetamolo e autismo nei bambini

22 set 2025

La Casa Bianca si prepara a riabilitare ufficialmente la controversa teoria che collega l'uso del paracetamolo durante la gravidanza a una maggiore probabilità di autismo nel nascituro. Lunedì 22 settembre il presidente Donald Trump ha in programma di annunciare pubblicamente che l'uso di Tylenol. 🔗 Leggi su Today.it

