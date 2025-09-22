Trump ricorda Charlie Kirk | a Glendale un addio di popolo
Appena varcata la soglia dello stadio di Glendale, si percepiva un silenzio carico di emozione: l’America “Maga” si è raccolta per rendere omaggio a Charlie Kirk, mentre il presidente Donald Trump si preparava a parlare davanti a una folla che pareva non finire mai. Il saluto di Trump davanti a Glendale La presenza di Trump . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Trump ricorda Kirk: "Un gigante, gli darò la Medal of Freedom"
Duecentomila ai funerali di Kirk. La vedova: Perdono il giovane che gli ha tolto la vita - Trump: Kirk voleva il meglio per i suoi oppositori, io li odio; Il movimento MAGA dice addio a Charlie Kirk; Charlie Kirk, il funerale in diretta. Trump: “Martire della libertà, la sua voce vivrà per sempre”.
Al funerale di Kirk, proiettato un video con il suo ultimo comizio - Ansa - Alllo stadio di Glendale, in Arizona, sono accorse all'alba di domenica 200mila persone per l'attivista ucciso il 10 settembre. avvenire.it scrive
Charlie Kirk, i funerali. Trump: «L'assassino è un mostro». La vedova Erika in lacrime: «Perdono il killer, non si risponde all'odio con l'odio» - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. Da leggo.it