Trump | Riconoscere la Palestina è una ricompensa per Hamas non serve a liberare gli ostaggi
Vigilia incandescente. Se, come anticipato da giorni Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo (oltre alla Francia) riconoscono lo Stato di Palestina, a poche ore dall’Assemblea generale dell’Onu, Donald Trump conferma il suo no. Il presidente americano si è detto contrario alle decisioni di vari Paesi di riconoscere lo Stato di Palestina, giudicandole controproducenti. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Il presidente è stato molto chiaro, non è d’accordo con questa decisione”, ha detto ricordando che Trump aveva affrontato il tema anche durante la sua visita nel Regno Unito accanto al premier britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: trump - riconoscere
Trump: "Riconoscere la Palestina? Quello che dice Macron non conta"
Anche il Canada intende riconoscere lo Stato di Palestina. Trump: “Così accordo difficile su dazi con Ottawa”
Trump afferma che la decisione del Canada di riconoscere lo Stato palestinese minaccia l’accordo commerciale
Fermare il commercio di armi con Israele. Sostenere le sanzioni. Riconoscere i due Stati. Smettere di obbedire a Trump. E invece non fai nulla: inerte e co-responsabile ? - X Vai su X
Starmer a Trump: 'Aumentare la pressione su Putin, pace a Gaza'. Il presidente Usa: 'Ho fermato 7 guerre ma Putin mi ha proprio deluso, non voglio la terza guerra mondiale, in disaccordo con Starmer su riconoscere Palestina'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Hamas, le news del 25 luglio. Trump: “Quello che dice Macron sulla Palestina non conta”; Le notizie sul conflitto della guerra in Medio Oriente del 26 luglio | Trump contro Macron sulla Palestina: “Non conta niente”; Trump: “Macron sulla Palestina? Quello che dice non conta”. Arrestato e rilasciato il Gran Muftì.
All’Onu il vertice per riconoscere la Palestina, l’Italia rimane cauta. Hamas scrive a Trump per 60 giorni di tregua - Tajani: «Riconoscimento quando sarà libera da Hamas», Trump rinnova il suo sostegno a Bibi ... Da ilriformista.it
Usa, per Trump riconoscere Palestina è premio a Hamas - Donald Trump ritiene che il riconoscimento di uno stato palestinese sia "una ricompensa per Hamas". Riporta tuttosport.com