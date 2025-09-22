Vigilia incandescente. Se, come anticipato da giorni Regno Unito, Australia, Canada e Portogallo (oltre alla Francia) riconoscono lo Stato di Palestina, a poche ore dall’Assemblea generale dell’Onu, Donald Trump conferma il suo no. Il presidente americano si è detto contrario alle decisioni di vari Paesi di riconoscere lo Stato di Palestina, giudicandole controproducenti. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Il presidente è stato molto chiaro, non è d’accordo con questa decisione”, ha detto ricordando che Trump aveva affrontato il tema anche durante la sua visita nel Regno Unito accanto al premier britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump: “Riconoscere la Palestina è una ricompensa per Hamas, non serve a liberare gli ostaggi”