Trump Proteggerò la Polonia
Un po’ alza la voce, un po’ rassicura. O lascia che i rumors facciano il loro percorso, salvo correggerne rapidamente la rotta. Donald Trump sferza la Russia e l’ Europa, seccato con entrambi perché non gli ubbidiscono, ma dovendo scegliere, più seccato con gli europei che hanno il limite di essere plurali e non sono neppure una superpotenza. Così dopo la rivelazione di Reuters che il rappresentante del Pentagono David Baker avrebbe ribadito a selezionati interlocutori diplomatici che "l’Europa dovrebbe dipendere meno dagli Stati Uniti", e la conseguente anticipazione che al momento non esiste alcuna richiesta di proroga al Congresso dei fondi di assistenza militare a Estonia, Lettonia e Lituania scadenti a settembre 2026, Trump spedisce almeno uno zuccherino sul Baltico: in partenza con il suo Air Force One per i funerali di Charlie Kirk, risponde "lo farò" alla domanda se gli Stati Uniti aiuteranno Polonia e Stati limitrofi in caso di escalation militare russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
