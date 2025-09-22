Trump pronto a intervenire in Polonia in difesa degli alleati in caso di escalation bellica

Il clima bellico si fa sempre più pesante e pressante Nelle ore scorse, Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo nonché l'attuale presidente della civiltà del dollaro, ha fatto una dichiarazione programmatica degna della massima attenzione: ha asserito che, in caso di attacco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump pronto a intervenire in Polonia in difesa degli "alleati" in caso di escalation bellica

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti

'Putin ha detto a Trump che è pronto a vedere Zelensky'

Gaza, ancora spari sulla folla: 22 morti. L’Idf ammette il «grilletto facile» dopo la denuncia di Haaretz. Netanyahu pronto a volare da Trump

? Il presidente americano Donald Trump ha detto di essere pronto a difendere la Polonia e gli Stati baltici nell'eventualità di un'intensificazione delle ostilità da parte della Russia, che ha recentemente invaso lo spazio aereo di Varsavia e Tallinn. "Sì, lo farei. - facebook.com Vai su Facebook

Attacco di droni, la Polonia schiera 40mila soldati. Oggi riunione Consiglio di Sicurezza ONU - Trump: Droni russi in Polonia potrebbero essere stati errore; Ucraina, Meloni: Solidarietà a Polonia per grave e inaccettabile violazione -; Ucraina, il vertice dei leader Ue a Parigi è l'ultima spiaggia prima dei negoziati tra Trump e Putin.

Trump: «In caso di escalation aiuteremo baltici e Polonia». Nuove violazioni dei russi - «Aiuteremo Polonia e Paesi baltici contro l’escalation russa», dice Trump ai cronisti prima di salire sull’Air Force One che lo porterà ai funerali di Kirk. Riporta ilmessaggero.it

