Trump nomina procuratrice la sua fedelissima ex avvocatessa | chi è Lindsey Halligan ex reginetta di bellezza

La 35enne prende il posto del "silurato" Siebert. Il presidente americano ha anche richiamato all'ordina la ministra Pam Bondi: "È ora di perseguire i miei nemici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nasa, Trump nomina Sean Duffy amministratore ad interim

La nomina di Beattie all’istituto per la Pace è l’ennesima follia pericolosa di Trump

Trump nomina il nuovo capo ufficio statistiche del lavoro

Chi è Lindsey Halligan, la nuova procuratrice nominata da Trump, sua avvocata ed ex reginetta di bellezza - Ha detto: «Hai concorsi ho imparato a gestire lo stress» ... Secondo msn.com

Trump attacca la ministra Bondi in un post (poi cancellato): non agisce contro i miei nemici. Poi nomina la sua avvocata ed ex miss procuratrice in Virginia - Trump intende perseguire gli avversari politici e chi in passato l’ha accusato o ha indagato su di lui. Da msn.com