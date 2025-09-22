Trump | Kirk parlava in nome della libertà
Charlie Kirk "è stato ucciso violentemente perché parlava in nome della libertà e della giustizia di Dio, della patria, della ragione e del buonsenso". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel discorso pronunciato durante i funerali dell'attivista ucciso lo scorso 10 settembre. "E' stato ucciso per aver detto la verità che aveva nel cuore", ha aggiunto Trump definendo l'assassino "un mostro radicalizzato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
