Trump | Intitolerò una stanza Casa Bianca a Kirk? Medaglia libertà più importante – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 21 settembre 2025 "Ci sono diverse piccole aree che mi piacciono. Penso che sia ancora più importante la Medaglia Presidenziale della Libertà, che è il massimo riconoscimento per i civili. La Medaglia d'Onore del Congresso è per i militari e questa è per i civili." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'Air Force One dopo aver partecipato al funerale di Charlie Kirk, ucciso nel campo universitario dello Utah. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev