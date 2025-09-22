Trump | Intitolerò una stanza Casa Bianca a Kirk? Medaglia libertà più importante – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 21 settembre 2025 “Ci sono diverse piccole aree che mi piacciono. Penso che sia ancora più importante la Medaglia Presidenziale della Libertà, che è il massimo riconoscimento per i civili. La Medaglia d'Onore del Congresso è per i militari e questa è per i civili.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'Air Force One dopo aver partecipato al funerale di Charlie Kirk, ucciso nel campo universitario dello Utah. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - intitoler
Trump: Intitolerò una stanza Casa Bianca a Kirk? Medaglia libertà più importante - Penso che sia ancora più importante la Medaglia Presidenziale della Libertà, che è il massimo riconoscimento per i civili. Lo riporta ilgiornale.it
Trump, ecco la nuova (lussuosissima) sala da ballo della Casa Bianca da 200 milioni di dollari: 8.400 metri quadrati, colonne e decorazioni d'oro - La Casa Bianca avrà una nuova (enorme) sala da ballo per ospitare ricevimenti ufficiali. Come scrive ilmessaggero.it