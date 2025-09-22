trump ha chiesto alla procuratrice generale di perseguire i suoi rivali politici

Donald Trump ha chiesto pubblicamente alla procuratrice generale Pam Bondi di mettersi all’opera per perseguire alcuni dei suoi più noti avversari politici. Tra questi ci sarebbe l’ex direttore dell’Fbi James Comey, la procuratrice generale di New York Letitia James e il senatore democratico Adam Schiff. «Non possiamo più rimandare, sta uccidendo la nostra reputazione e credibilità», ha scritto il presidente in un post diretto a Bondi. «Mi hanno messo sotto accusa due volte e incriminato cinque volte, per nulla. Giustizia deve essere fatta, ora!» (qui il messaggio è stato ripulito da punteggiatura e maiuscole esasperate di Trump). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

