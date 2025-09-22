Trump ed Elon Musk seduti vicini al funerale di Charlie Kirk – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump ed Elon Musk seduti vicini al funerale di Charlie Kirk. È la prima volta che sono insieme in pubblico dopo le dimissioni del patron di Tesla dalla Casa Bianca. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
