Trump dà il suo verdetto sulla Palestina | Riconoscerla ora è premio ad Hamas

Donald Trump prenderà personalmente la parola nel corso del Consiglio di Sicurezza dell’Onu nel corso della giornata di domani, eppure le prime indiscrezioni sul tenore del discorso del presidente Usa iniziano a farsi breccia nei media internazionali. A portare un po’ di chiarezza è stata la conferenza stampa della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump dà il suo verdetto sulla Palestina: “Riconoscerla ora è premio ad Hamas”

In questa notizia si parla di: trump - verdetto

A meno di una settimana dal verdetto della BCE, arriva il Fed Day. Le stime sono di un primo taglio dei tassi USA del 2025 firmato Powell, ma non per Trump. Piuttosto, per quell'economia ben lontana dallo slogan MAGA (Make America Great Again) https://mo - X Vai su X

Tiscali News. . Il Brasile accoglie con piazze contrastanti il verdetto che condanna l'ex presidente di estrema destra a 27 anni e 4 mesi di carcere. Lula: "Trump non interferisca" https://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/bolsonaro-condannato-tentato-colpo-stato-pene - facebook.com Vai su Facebook

Usa la sentenza di San Francisco sui migranti dà mano libera a Trump.

Trump bocciato dopo il vertice, i verdetti: "Ha vinto Putin" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno lasciato l'Alaska senza raggiungere un accordo per un cessate il fuoco in Ucraina. Da adnkronos.com

Trump e il mito del danno limitato: perché la prudenza è una resa - A chi continua a invocare la prudenza davanti all’aggressività dell’autoritarismo, va ricordato che la storia recente ha già dato il suo verdetto: rispondere con cautela calcolata significa, nei fatti ... bergamonews.it scrive