Trump celebra Kirk davanti a una folla oceanica e invoca la lotta
Una folla imponente ha gremito lo stadio di Glendale, in Arizona, per salutare Charlie Kirk. Davanti a loro, Donald Trump ha trasformato l’addio all’attivista in un appassionato discorso politico, alternando ricordi personali e toni accesi. L’orazione, seguita anche da decine di migliaia di persone all’esterno, ha regalato immagini destinate a restare nella memoria collettiva. Lo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
