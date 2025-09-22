Trump celebra Kirk davanti a una folla oceanica e invoca la lotta

Sbircialanotizia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una folla imponente ha gremito lo stadio di Glendale, in Arizona, per salutare Charlie Kirk. Davanti a loro, Donald Trump ha trasformato l’addio all’attivista in un appassionato discorso politico, alternando ricordi personali e toni accesi. L’orazione, seguita anche da decine di migliaia di persone all’esterno, ha regalato immagini destinate a restare nella memoria collettiva. Lo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

trump celebra kirk davanti a una folla oceanica e invoca la lotta

© Sbircialanotizia.it - Trump celebra Kirk davanti a una folla oceanica e invoca la lotta

In questa notizia si parla di: trump - celebra

Donald Trump: celebra le due vittorie con il nuovo profumo “Victory 45-47”

Trump celebra il 4 Luglio e si autoelogia: "Con me l'America è risorta dopo quattro anni di imbarazzo" | Poi firma la legge di bilancio: "È l'età dell'oro"

Trump celebra i suoi primi 6 mesi, abbiamo rilanciato Usa

Notizia; Trump celebra Charlie Kirk «il martire» davanti a 200'000 persone. La vedova: «Perdono quel giovane»; Trump celebra Kirk il martire. La vedova perdona il killer.

Trump celebra Kirk il martire. La vedova perdona killer - Un eroe americano e un martire della libertà. Lo riporta ansa.it

trump celebra kirk davantiCharlie Kirk , la vedova Erika in lacrime al funerale: «Perdono il suo killer». Donald Trump: «Un eroe e un martire della libertà» - Donald Trump celebra Charlie Kirk davanti a 200mila persone accorse ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Celebra Kirk Davanti