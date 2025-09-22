Trump celebra Charlie Kirk come martire della libertà La vedova | Perdono l’assassino
ABBONATI A DAYITALIANEWS La vedova perdona l’assassino, oltre 200.000 persone al funerale. Un addio che segna la storia. NEW YORK, 22 settembre 2025. Una folla imponente, stimata in 200.000 persone, ha riempito lo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, per rendere omaggio a Charlie Kirk, figura simbolo del conservatorismo americano. L’atmosfera è stata quella di un evento epocale, con cittadini giunti da ogni angolo del Paese già dalle prime ore del mattino. Le parole di Trump. Sul palco, accolto da una lunga ovazione, Donald Trump ha definito Kirk “un gigante della sua generazione, un eroe americano e un martire della libertà”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: trump - celebra
Donald Trump: celebra le due vittorie con il nuovo profumo “Victory 45-47”
Trump celebra il 4 Luglio e si autoelogia: "Con me l'America è risorta dopo quattro anni di imbarazzo" | Poi firma la legge di bilancio: "È l'età dell'oro"
Trump celebra i suoi primi 6 mesi, abbiamo rilanciato Usa
TRUMP E I MILIARDAR RIDISEGNANO I MEDIA AMERICANI Il presidente celebra la sospensione di Jimmy Kimmel, mentre gli alleati consolidano il controllo su reti storiche e piattaforme digitali. Dalle acquisizioni miliardarie alle pressioni politiche, il panora - facebook.com Vai su Facebook
Nel Paese che celebra la libertà di espressione in nome della quale è morto Kirk, cancellano il programma di Jimmy Kimmel perché ha criticato l'uso strumentale che i MAGA stanno facendo di questo caso. Trump esulta sui social. Non male per la più grande - X Vai su X
Trump celebra Kirk il martire. La vedova perdona il killer; Trump celebra Charlie Kirk «il martire» davanti a 200'000 persone. La vedova: «Perdono quel giovane»; Notizia.
Stati Uniti. Il funerale di Charlie Kirk: le parole di Trump, il perdono della vedova - Alllo stadio di Glendale, in Arizona, sono accorse all'alba di domenica 200mila persone per l'attivista ucciso il 10 settembre. Segnala msn.com
Trump celebra Kirk il martire - 200mila persone sono accorse allo stadio di Glendale, in Arizona, per onorare la memoria dell'attivista Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre in un attentato in Utah. Secondo ticinonews.ch