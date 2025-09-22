Trump celebra Charlie Kirk come martire della libertà La vedova | Perdono l’assassino

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vedova perdona l’assassino, oltre 200.000 persone al funerale. Un addio che segna la storia. NEW YORK, 22 settembre 2025. Una folla imponente, stimata in 200.000 persone, ha riempito lo State Farm Stadium di Glendale, Arizona, per rendere omaggio a Charlie Kirk, figura simbolo del conservatorismo americano. L’atmosfera è stata quella di un evento epocale, con cittadini giunti da ogni angolo del Paese già dalle prime ore del mattino. Le parole di Trump. Sul palco, accolto da una lunga ovazione, Donald Trump ha definito Kirk “un gigante della sua generazione, un eroe americano e un martire della libertà”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

