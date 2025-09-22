Trump ai funerali di Kirk | E' un grande eroe americano – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 21 settembre 2025 “Oggi un'intera nazione stringe con le sue braccia amorevoli te e i tuoi splendidi figli. Condividiamo il vostro immenso e travolgente dolore. Giuriamo che faremo tutto il possibile per garantire che i vostri figli crescano in una terra dove il loro padre sia onorato e venerato come un grande eroe americano. Questo è ciò che è.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo intervento ai funerali dell'attivista Maga, Charlie Kirk. Cortesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online