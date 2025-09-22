Truffata coppia di pensionati Bonifici per 290mila euro Caccia al finto maresciallo

Un sms per dire che il conto corrente è stato hackerato. Poi la richiesta di denaro, dimostrando empatia e dando certezze che grazie a lui si sarebbe risolta la situazione. Il tutto, dichiarandosi ' Maresciallo Fabrizio '. Ma in realtà, l'intera storia, era stata creata ad hoc per provare a truffare un 67enne di Vergato. E il colpo del finto appartenente alle forze dell'ordine, durato alcuni giorni, con scambi di messaggi e telefonate, è andato a segno, con un incasso di ben 290mila euro. Una cifra ingente sparita che ha rovinato la vita al pensionato e a sua moglie, 61enne.

