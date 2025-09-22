Truffa un anziano e si fa consegnare 700 euro arrestato dai Carabinieri

Modenatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di domenica, a seguito di una segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia sono intervenuti nei pressi di un’abitazione privata in cui erano stati notati due soggetti con atteggiamento sospetto. I due sono stati individuati e prontamente identificati dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: truffa - anziano

Maxi truffa, anziano perde 150mila euro

Villaricca, truffa ad anziano con tecnica del figlio: scattano due obblighi di dimora

Truffa un anziano per 60mila euro

Truffa un anziano e si fa consegnare 700 euro, arrestato dai Carabinieri; L'emissaria del call center: truffa 7 anziani facendosi consegnare soldi e gioielli per 200mila euro; Poggiorsini, truffa anziano centenario e si fa consegnare gioielli: arrestato 48enne del Napoletano.

Terribile truffa a un'anziana, falso carabiniere si fa consegnare denaro e gioielli e le sfila anche la fede nuziale per evitare il (falso) arresto della nipote - Una telefonata straziante dove un sedicente maresciallo dei carabinieri spiegava che la nipote aveva investito una persona e in sottofondo si udivano le grida di una ragazza che piangeva e dic ... Come scrive ildolomiti.it

truffa anziano fa consegnareFinto finanziere truffa una coppia di anziani: «Arriverà un ladro, gli consegni tutto e noi lo arrestiamo». Spariti 500 euro e gioielli - Non più falsi incidenti e figli che rischiano il carcere se non si paga una cauzione. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Anziano Fa Consegnare