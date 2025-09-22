Truffa un anziano e si fa consegnare 700 euro arrestato dai Carabinieri

Nella serata di domenica, a seguito di una segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia sono intervenuti nei pressi di un’abitazione privata in cui erano stati notati due soggetti con atteggiamento sospetto. I due sono stati individuati e prontamente identificati dalla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: truffa - anziano

Maxi truffa, anziano perde 150mila euro

Villaricca, truffa ad anziano con tecnica del figlio: scattano due obblighi di dimora

Truffa un anziano per 60mila euro

A Trieste un uomo è stato arrestato per truffa ai danni di un anziano. Aveva fatto credere alla vittima che la sua auto era stata utilizzata da alcuni rapinatori per fuggire dopo aver svaligiato una gioielleria e si era presentato poi a casa dell'anziano, qualificandos - facebook.com Vai su Facebook

Ferrara, tenta la truffa all'anziano ma all'arrivo del figlio si lancia dalla finestra: arrestato - X Vai su X

Truffa un anziano e si fa consegnare 700 euro, arrestato dai Carabinieri; L'emissaria del call center: truffa 7 anziani facendosi consegnare soldi e gioielli per 200mila euro; Poggiorsini, truffa anziano centenario e si fa consegnare gioielli: arrestato 48enne del Napoletano.

Terribile truffa a un'anziana, falso carabiniere si fa consegnare denaro e gioielli e le sfila anche la fede nuziale per evitare il (falso) arresto della nipote - Una telefonata straziante dove un sedicente maresciallo dei carabinieri spiegava che la nipote aveva investito una persona e in sottofondo si udivano le grida di una ragazza che piangeva e dic ... Come scrive ildolomiti.it

Finto finanziere truffa una coppia di anziani: «Arriverà un ladro, gli consegni tutto e noi lo arrestiamo». Spariti 500 euro e gioielli - Non più falsi incidenti e figli che rischiano il carcere se non si paga una cauzione. Riporta ilgazzettino.it