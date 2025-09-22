A prima vista sembrano documenti autentici, con tanto di numero di verbale e articolo violato del codice della strada, numero targa dell’auto, nome del verbalizzante e QRCode per il pagamento. Ma, in realtà, si tratta di multe false. La truffa, dopo aver toccato Pisa e, in forma “esterofila” il Catanese (con mittente Land Salzburg), è arrivata adesso a Firenze. “Sono arrivate alcune decine di segnalazioni – fa sapere il Codacons del capoluogo toscano -. Abbiamo un po’ il primato di multe a livello nazionale, c’è un accanimento particolare da parte del Comune. I truffatori ne hanno approfittato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Truffa multe false a Firenze, aumentano le segnalazioni: come riconoscerle