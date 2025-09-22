Truffa multe false a Firenze aumentano le segnalazioni | come riconoscerle
A prima vista sembrano documenti autentici, con tanto di numero di verbale e articolo violato del codice della strada, numero targa dell’auto, nome del verbalizzante e QRCode per il pagamento. Ma, in realtà, si tratta di multe false. La truffa, dopo aver toccato Pisa e, in forma “esterofila” il Catanese (con mittente Land Salzburg), è arrivata adesso a Firenze. “Sono arrivate alcune decine di segnalazioni – fa sapere il Codacons del capoluogo toscano -. Abbiamo un po’ il primato di multe a livello nazionale, c’è un accanimento particolare da parte del Comune. I truffatori ne hanno approfittato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: truffa - multe
Multe via mail da Milano nell'Alto Garda? "Attenti, è una truffa: ecco perché"
Solleciti di pagamento per multe inesistenti, la nuova truffa che sfutta PagoPA
Finte multe con il QR code in vacanza: attenzione alla truffa
La truffa delle multe false, aumentano le segnalazioni: come riconoscerle ed evitare il raggiro - X Vai su X
Firenze, truffa delle multe false: occhio ai verbali contraffatti - facebook.com Vai su Facebook
Truffa multe false a Firenze, aumentano le segnalazioni: come riconoscerle; La nuova truffa che sconvolge Firenze: multe false alle auto; Truffa delle multe false: attenzione ai verbali contraffatti.
A Firenze dilagano le multe false, la nuova truffa in riva all’Arno - Sotto accusa una serie di verbali fasulli con QR code per pagamenti via PayPal: il Comune di Firenze avverte tutti, è una truffa ben orchestrata ... Da virgilio.it
Truffa multe false a Firenze, aumentano le segnalazioni: come riconoscerle - "Questi falsi verbali – spiega Palazzo Vecchio – presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento". Lo riporta tg24.sky.it