Truffa da 290mila euro nell’Appennino bolognese | pensionati raggirati da un falso maresciallo

L'inganno partito da un semplice sms. Tutto è cominciato con un messaggio sul cellulare, che avvisava una coppia di pensionati che il loro conto corrente era stato violato. Spaventati, i due hanno chiamato il numero indicato e dall'altro lato della linea ha risposto un uomo che si è presentato come "maresciallo Fabrizio". Convinti di parlare con un vero carabiniere, hanno seguito le sue istruzioni fino al trasferimento di 290mila euro su conti sconosciuti, convinti di "mettere al sicuro i risparmi". Solo dopo alcuni giorni i pensionati hanno capito di essere stati truffati, quando ormai era troppo tardi per bloccare i bonifici.

