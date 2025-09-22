Trovato in possesso di droga 16enne colpisce 3 vigili urbani per sfuggire a controlli
Tempo di lettura: < 1 minuto Un sedicenne che aveva della droga nascosta nella borsa ha preso a calci tre agenti della polizia municipale di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, per sfuggire ai controlli. I tre vigili urbani hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni mentre per il 16enne è scattala la denuncia ed è stato affidato ai familiari. L’aggressione è avvenuta nella zona della movida, dove gli agenti erano di pattuglia. Hanno notato il giovane, che era con un altro ragazzo, armeggiare nella borsa e quando hanno cercato di identificarlo è scattata la violenta reazione. L’altro giovane è invece riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
