Trovato in birreria con la cocaina | in manette spacciatore bresciano

Bresciatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota birreria del centro cittadino al centro di un’operazione di polizia: lì i controlli della Squadra Volante hanno accertato la presenza di un 51enne bresciano con precedenti, poi arrestato per spaccio.L’uomo, insieme a un conoscente, è stato fermato per un controllo di routine. Entrambi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: trovato - birreria

