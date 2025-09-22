Trofeo Yashin non c’erano dubbi ma adesso è ufficiale | vince nuovamente Donnarumma! La classifica completa con anche un altro italiano nella Top 3 – FOTO

Trofeo Yashin, non c’erano dubbi ma adesso è ufficiale: la FOTO con tutti i dettagli sulla vittoria di Donnarumma. Gianluigi Donnarumma si riprende il trono. Il portiere italiano del Manchester City ha vinto il Trofeo Yashin 2025, il premio assegnato da France Football al miglior portiere del mondo durante la cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi. Un riconoscimento che lo riporta sul tetto del mondo dopo un’annata strepitosa. Per il portiere della Nazionale italiana, classe 1999, si tratta del secondo trionfo in carriera in questa speciale categoria, dopo la prima vittoria ottenuta nel 2021. Se in quell’occasione a spingerlo fu il memorabile trionfo agli Europei con gli Azzurri, questa volta il premio è il coronamento di una stagione dominata con il suo club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

