Trofeo Kopa vince Yamal! Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche il bianconero Yildiz | tutti i dettagli – FOTO e VIDEO

Trofeo Kopa, vince Yamal! Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche Yildiz: il FOTO dalla cerimonia. È stato assegnato il primo premio della serata di gala del Pallone d’Oro 2025. Il Trofeo Kopa, riservato al miglior calciatore Under 21 del mondo, è stato vinto dal fenomeno del Barcellona, Lamine Yamal. Il giovanissimo talento spagnolo, classe 2007, ha trionfato sul palco del Théâtre du Châtelet di Parigi, rispettando i pronostici della vigilia che lo vedevano come il grande favorito. LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY! The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!!??? #TrophéeKopa #ballondor pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

