Trofeo Kopa vince Yamal! Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche il bianconero Yildiz | tutti i dettagli – FOTO e VIDEO
Trofeo Kopa, vince Yamal! Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche Yildiz: il FOTO dalla cerimonia. È stato assegnato il primo premio della serata di gala del Pallone d’Oro 2025. Il Trofeo Kopa, riservato al miglior calciatore Under 21 del mondo, è stato vinto dal fenomeno del Barcellona, Lamine Yamal. Il giovanissimo talento spagnolo, classe 2007, ha trionfato sul palco del Théâtre du Châtelet di Parigi, rispettando i pronostici della vigilia che lo vedevano come il grande favorito. LAMINE YAMAL IS THE 2025 KOPA TROPHY! The 18-year-old Spanish wonder boy is the first to do it back-to-back!!??? #TrophéeKopa #ballondor pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz Trofeo Kopa, il 10 della Juve inserito nella lista dei nominati! C’è anche un altro ex bianconero: l’elenco completo e tutti i dettagli sul prestigioso riconoscimento
Trofeo Kopa: Yildiz in nomination. Lo juventino sfida Yamal, Doué e non solo
Yildiz Juve, il club bianconero si complimenta con il suo 10 per la nomina al Trofeo Kopa! Il messaggio social fa scatenare i tifosi – FOTO
Pallone d'Oro 2025 LIVE, classifica e vincitore in diretta: Donnarumma ufficiale in Top10, McTominay primo della Serie A; Pallone d'Oro: a Yamal il trofeo Kopa per il miglior giovane; Lamine Yamal vince il Trofeo Kopa 2024.
Trofeo Kopa, vince Yamal! Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche il bianconero Yildiz: tutti i dettagli – FOTO e VIDEO - Tra i migliori Under 21 del mondo c’è anche Yildiz: il FOTO dalla cerimonia È stato assegnato il primo premio della serata di gala del Pallone d’Oro 2025. Si legge su juventusnews24.com
